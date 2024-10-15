В офисе Зеленского раскрыли детали представления «плана победы»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что глава государства Владимир Зеленский представит свой «план победы» в Верховной раде не полностью. Его слова в эфире телемарафона передает издание «Страна.ua».

Как утверждает Подоляк, приложения документа не будут обсуждаться публично.

«Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине», — сказал советник офиса Зеленского.

14 октября «Страна.ua» сообщало, что внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского может пройти 16 октября. По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуга народа», в среду глава Украины презентует «план победы». Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде.

Во вторник стало известно, что 17 октября президент Украины представит «план победы» в Европейском совете.

Ранее в Крыму назвали план Зеленского частью информационной войны.