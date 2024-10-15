Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата презентации Зеленским «плана победы» в Европейском совете

«Политика Страны»: Зеленский представит «план победы» в Евросовете 17 октября

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» в Европейском совете 17 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в соцсети X, что пригласил украинского лидера на саммит 17 октября, чтобы Зеленский рассказал о ходе боевых действий и представил «план победы».

Корреспондент «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) в Брюсселе подтвердил, что Зеленский намерен лично присутствовать на саммите.

Накануне издание «Страна.ua» писало, что внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского может пройти 16 октября. По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуги народа», в среду Зеленский презентует «план победы». Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде. По его словам, сейчас только одна причина для этого мероприятия — публичное представление «плана победы».

14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни. Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

Ранее в Крыму назвали план Зеленского частью информационной войны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами