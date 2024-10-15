Стала известна дата презентации Зеленским «плана победы» в Европейском совете

Президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» в Европейском совете 17 октября. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, президент Евросовета Шарль Мишель сообщил в соцсети X, что пригласил украинского лидера на саммит 17 октября, чтобы Зеленский рассказал о ходе боевых действий и представил «план победы».

Корреспондент «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) в Брюсселе подтвердил, что Зеленский намерен лично присутствовать на саммите.

Накануне издание «Страна.ua» писало, что внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского может пройти 16 октября. По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуги народа», в среду Зеленский презентует «план победы». Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде. По его словам, сейчас только одна причина для этого мероприятия — публичное представление «плана победы».

14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни. Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

Ранее в Крыму назвали план Зеленского частью информационной войны.