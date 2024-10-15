Трамп не захотел даже думать о своем поражении на выборах

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что не хочет думать о поражении на выборах. Об этом он сообщил на YouTube-канале Bussin.

«Я не хочу даже думать об этом», — подчеркнул политик.

По словам Трампа, он делает все ради победы на выборах в США.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поражение кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США может привести к всплеску насилия и гражданскому конфликту в стране.

По его словам, предвыборные страсти и политическая ненависть сторонников Харрис к ее оппоненту Дональду Трампу создают напряженную атмосферу, приближающую США к «психологии гражданской войны».

Ранее Трамп попросил военную технику для защиты от Ирана.