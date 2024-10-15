Финляндия вышла из коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке

Финляндия вышла из международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Ираке. Об этом пишет финский новостной портал Yle.

В последние годы финская сторона была представлена в коалиции 75 военными, большая часть из которых была советниками и инструкторами. При этом Финляндия продолжит оказывать поддержку Ираку в сфере безопасности через НАТО и миссию Евросоюза.

Отмечается, что участие в операции коалиции Operation Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») Финляндия прекратит до конца 2024 года.

28 сентября стало известно, что США и правительство Ирака договорились до сентября 2025 года свернуть миссию «Непоколебимая решимость». Согласно соглашению, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддержать иракские силы и сохранить давление на террористов в регионе и мире.

Позднее Associated Press сообщило, что США начнут выводить войска с военных баз, расположенных в Ираке, после президентских выборов в ноябре.

Ранее в Ираке предсказали последствия войны на Ближнем Востоке.