Журналист раскрыл предмет разговоров Байдена и Порошенко

Президент США Джо Байден, когда был вице-президентом Соединенных Штатов, в разговорах с экс-президентом Украины Петром Порошенко постоянно напоминал ему о коррупции в стране. Об этом написал американский журналист Боб Вудворд в книге «Война», бесплатный ознакомительный фрагмент книги доступен на сайте онлайн-ритейлера Amazon.

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Колин Каль, который ранее занимал должность советника Байдена, сообщил журналисту, что вице-президент Байден звонил Порошенко несколько раз в неделю, чтобы проконсультировать Порошенко и украинского премьера Арсения Яценюка.

«Ты должен помочь мне помочь тебе поступать правильно», - говорил в одном из разговоров Байден, требуя от Порошенко побороть коррупцию, пишет Вудворд.

Кроме того, как следует из текста книги, в ходе одного из звонков Байден обращал внимание Порошенко на то, что без борьбы с коррупцией Украине будет тяжело сохранить поддержку со стороны США.

До этого британские СМИ со ссылкой на Вудворда сообщали, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осенью 2021 года пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО.

Ранее стало известно отношение Трампа к Украине во время президентства.