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Стало известно о попытках Бориса Джонсона убедить Путина в одной вещи по Украине

Daily Express: Борис Джонсон пытался убедить Путина, что Киев не вступит в НАТО

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РИА «Новости»/Reuters

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон осенью 2021 года пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не станет членом НАТО. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на книгу американского журналиста Боба Вудворда «Война».

В материале утверждается, что Джонсон обратился к Путину во время телефонного разговора в 2021 году, заверив российского лидера в том, что у него «нет причин вторгаться на Украину», а Киев «ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время».

Как сообщает автор книги, Путин в ответ поинтересовался, о каком сроке идет речь. Джонсон снова повторил, что «реальность такова, что Украина не вступит в обозримом будущем».

По мнению Вудворда, тогдашний премьер Британии полагал, что Владимир Путин хотел, чтобы лидеры стран Запада открыто заявили о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе. Также Джонсон якобы полагал, что соответствующие публичные заявления станут «признанием поражения».

Уточняется, что телефонный разговор двух лидеров состоялся после саммита стран «Большой двадцатки», который прошел в октябре 2021 года. Тогда же лидеры стран Запада получили от Джо Байдена данные о том, что Россия перебрасывает войска к границе с Украиной, пишет автор «Войны».

«У нас есть информация о том, что они на самом деле думают, планируют и замышляют. Но мы не знаем, действительно ли они решили спустить курок, но курок взведен», — якобы сказал Байден лидерам союзных стран.

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