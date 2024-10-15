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Приехавший в Москву евродепутат пообещал еще раз посетить Россию

Депутат ЕП Блага заявил о готовности вновь приехать в Россию

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Christoph Thanei/Global Look Press

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, приехавший в Москву по случаю 80-летия МГИМО, заявил в своем Telegram-канале, что готов еще раз посетить Россию.

Парламентарий отметил, что о его приезде в Москву писали практически все российские СМИ. Благодаря этому, по словам Блага, россияне теперь знают, что словаки друзья России, которые «не забывают историческую правду и отвергают русофобию на Западе».

«Благодаря этому мы можем вести мирный диалог как друзья, уважающие друг друга. И я с гордостью поеду в Россию снова и снова. Это только начало», — написал депутат.

По мнению Блага, своей поездкой он «дал четкий сигнал, что в Европе живут не только фашисты и поджигатели войны, но и нормальные люди».

Любош Блага приехал в Москву 13 октября. Целью своей поездки он назвал намерение поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая сейчас процветает на Западе. Депутат Европарламента назвал РФ красивой, мудрой и передовой.

Ранее приехавший в Москву евродепутат от Словакии раскритиковал ложь Запада о России.

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