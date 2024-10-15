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Армения готова «хоть сегодня» подписать мирный договор с Азербайджаном

Спикер парламента Армении Симонян: готовы к миру с Азербайджаном хоть сегодня

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Shutterstock/esfera

Армения готова «хоть сегодня» подписать мир с Азербайджаном. Об этом на 149-ой ассамблее Межпарламентского союза в Женеве заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает «Sputnik.Армения».

«Армения готова подписать мирный договор хоть сегодня», - подчеркнул он.

Симонян призвал Азербайджан «проявить политическую волю, воспользоваться моментом» и «превратить» договор в реальность.

До этого сообщалось, что при этом встречу Симоняна с его коллегой из Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая должна была пройти в Женеве, в последний момент отменили.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы далекими от реальности.

Ранее Ушаков рассказал о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

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