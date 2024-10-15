В Кремле объяснили механизм договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Договор о стратегическом партнерстве России и КНДР включает в себя глубокое стратегическое сотрудничество стран во всех областях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они (формулировки договора — «Газета.Ru») не нуждаются в дальнейшем уточнении. Они достаточно однозначны. Главное, что этот договор подразумевает глубокое стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР. По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, документ вывел отношения между государствами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего страны.

Ранее в Южной Корее предположили, что КНДР отправит своих военных на СВО.