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Евросоюзу не удалось убедить арабские страны взять «проукраинские обязательства»

Politico: в Персидском заливе не взяли проукраинские обязательства по просьбе ЕС

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Matt Dunham/AP

Европейскому союзу (ЕС) не удается убедить арабские страны Персидского залива взять на себя ряд проукраинских обязательств незадолго до первого саммита политического объединения и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоится в Брюсселе. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект совместного заявления участников мероприятия.

Как следует из документа, страны Персидского залива отказались от предложенного пункта по усилению санкционного давления на Россию. Кроме того, они не поддержали призыв к сотрудничающим с Москвой государствам прекратить оказание помощи в поставках техники.

Страны региона призвали все стороны конфликта на Украине прекратить отправку вооружений его участникам, пишет издание.

Politico отмечает, что такое развитие событий говорит о трудностях Евросоюза и его партнеров по привлечению других стран в коалицию по поддержке Украины. В материале отмечается, что саммит был призван продемонстрировать единство участников по всем вопросам, в том числе по вопросу безопасности.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не сместит фокус внимания и не помешает поддержке Украины.

Ранее политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.

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