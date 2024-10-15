В Кремле прокомментировали слова Зурабишвили о «российском правительстве» в Грузии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страной якобы управляет «российское правительство», а правящая партия «Грузинская мечта» хочет сфальсифицировать итоги парламентских выборов.

«Грузия — это наш сосед. Вы знаете все осложнения в наших двусторонних отношениях. Что касается выборов — это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказать нажим на действия властей Грузии. Что касается нас — мы ни в коем образе не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Саломе Зурабишвили в интервью Financial Times заявила, что находящаяся у власти в Грузии с 2012 года партия «Грузинская мечта» ведет кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания «как и в России».

Президент Зурабишвили находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Политическая сила пыталась инициировать импичмент главе государства после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Позже отношения Зурабишвили и «Грузинской мечты» обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который президент жестко критиковала.

Ранее в Грузии назвали сроки возможного импичмента президента Зурабишвили.