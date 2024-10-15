На Украине призвали снизить возраст мобилизации до 21 года и «почувствовать негатив»

Возраст мобилизации на Украине необходимо снизить до 21 года, чтобы молодежь почувствовала, «что такое война». С таким заявлением выступил командир 13-й бригады нацгвардии Украины «Хартия» Игорь Оболенский, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем», — считает военный.

Оболенский заявил, что такое развитие событий не несет демографической угрозы, поскольку многие солдаты ВСУ получают ранения, но выживают и продолжают участвовать в боевых действиях.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.