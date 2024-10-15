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Политолог: предстоящий саммит БРИКС в Казани — крайне важное событие для России

Политолог Коваленко: саммит БРИКС в Казани является важнейшим событием для РФ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Предстоящий XVI саммит БРИКС в Казани является важнейшим событием для России как председателя международного объединения в этом году. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко. Он отметил, что это первая международная площадка в РФ, которая одновременно соберет такое количество мировых лидеров.

«Участников ждет интенсивная работа по обсуждению значимых для всего мирового сообщества проблем: вопросы углубления экономического сотрудничества стран БРИКС, преобразование международной финансовой системы», — сказал Коваленко.

Он напомнил, что недавно Россия представила альтернативную платежную систему для стран-участниц БРИКС, основанную на использовании национальных валют и формировании сети взаимосвязанных коммерческих банков.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.

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