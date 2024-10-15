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Стало известно отношение Трампа к Украине во время президентства

Экс-советник Келлог: Украина не была в списке проблем США во время срока Трампа

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Shannon Stapleton/Reuters

Украина не входила в список реальных проблем Соединенных Штатов во время президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Война» со ссылкой на слова советника Трампа Кита Келлога, сообщает ТАСС.

«Когда мы покидали администрацию [президента США], Украина не входила в список реальных проблем. В списке проблем был Иран. Все еще была КНДР. Был Китай из-за ситуации с ковидом. Но Украины там не было», — рассказал Келлог.

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Стивен Чанг подчеркивал, что ни один эпизод из книги Вудворда не соответствует действительности. Чанг назвал истории Вудворда вымышленными, а также заявил, что он страдает тяжелым случаем «синдрома Трампа».

Американист Дмитрий Дробницкий обращал внимание на то, что книга Вудворда, посвященная работе администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена, вряд ли повлияет на предвыборную гонку в США. По его мнению, яркие заголовки из книги могут незначительно насолить обеим партиям, но на серьезную реакцию в американском обществе рассчитывать не стоит.

Ранее украинский депутат раскрыл, как Зеленский хотел навредить Трампу.

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