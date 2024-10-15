Трюдо прокомментировал высылку индийских дипломатов из страны

Канадские власти не допустят угроз и актов насилия в отношении своих граждан на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя решение правительства Оттавы выслать шестерых индийских дипломатов, сообщает ТАСС.

«Мы никогда не согласимся с участием иностранного правительства в угрозах <...> канадским гражданам на нашей земле. Это является крайним нарушением суверенитета Канады и международного законодательства», — подчеркнул Трюдо.

14 октября канадские власти приняли решение о высылке шестерых дипломатов Индии в связи с их предполагаемыми противоправными действиями в отношении граждан Канады.

До этого комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем отметил, что несколько индийских дипломатов и консульских сотрудников тайно собирали информацию для Нью-Дели, иногда прибегая к угрозам и давлению.

Ранее в Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании.