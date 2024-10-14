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Украинское посольство в Гааге усиливает меры безопасности из-за угроз

Посольство Украины в Гааге усилило меры безопасности из-за письма с угрозами

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Global Look Press

Посольство Украины в Гааге решило усилить меры безопасности из-за письма с угрозами. Об этом сообщил нидерландский телеканал RTL, передает РИА Новости.

Дипломатическое ведомство получило письмо с угрозами взрыва бомбы. В связи с этим в посольстве решили усилить меры безопасности.

Вечером МИД Украины сообщал, что 14 октября более 60 заграничных дипучреждений страны получили анонимные сообщения о минировании зданий.

В министерстве заявили, что это число продолжает расти. Министр иностранных дел страны Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в дипломатических учреждениях. На фоне этого некоторые дипломатические учреждения на недолгое время приостановили консульское обслуживание граждан, которое было возобновлено сразу после завершения проверок.

В сентябре президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал открыть в стране украинское посольство.

Ранее глава МИД Украины попросил помощи ЕС накануне зимы.

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