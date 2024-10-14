Украина не представила новых доказательств применения Россией химического оружия

На заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия Украина не смогла представить новых доказательств якобы применения Россией отравляющих веществ. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО, сообщает РИА Новости.

По словам Тарабрина, украинская сторона «повторяла свои уже заезженные тезисы» и приводила «какие-то безумные цифры - четыре тысячи случаев». Однако все это было «абсолютно голословно» и не подтверждено какими-либо документами.

«Поэтому всерьез, мне кажется, это никем уже и не воспринимается», — сказал постпред.

7 октября Минобороны РФ обвинило США в причастности к подготовке провокаций Украины, после которой Россию могут обвинить в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции.

В тот же день в МИД России заявили о применении Вооруженными силами Украины токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.