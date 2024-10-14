Комитет Европарламента одобрил кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов РФ

Комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

«Предложение принято большинством голосов без изменений», — сообщил евродепутат Берд Лан.

22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

О том, что Евросоюз приступил к согласованию предложения Еврокомиссии о кредите Украине на €35 млрд, стало известно в сентябре. Инициатива предусматривает увеличение срока заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев для гарантий погашения кредита, что требует единогласия в Совете ЕС.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее постпредство РФ при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций.