Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Европарламента одобрил кредит Киеву с погашением за счет доходов от активов РФ

Профильный комитет Европарламента поддержал кредит Киеву под активы России

close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет РИА Новости.

«Предложение принято большинством голосов без изменений», — сообщил евродепутат Берд Лан.

22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

О том, что Евросоюз приступил к согласованию предложения Еврокомиссии о кредите Украине на €35 млрд, стало известно в сентябре. Инициатива предусматривает увеличение срока заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев для гарантий погашения кредита, что требует единогласия в Совете ЕС.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее постпредство РФ при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами