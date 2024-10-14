Названа дата презентации Зеленским «плана победы» в Раде

Внеочередное заседание Верховной рады с участием президента страны Владимира Зеленского может пройти 16 октября. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«Депутатов попросили оперативно подтвердить присутствие на заседании», — сказал собеседник СМИ.

По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуги народа», в среду Зеленский презентует «план победы».

Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде. По его словам, сейчас только одна причина для этого мероприятия — публичное представление «плана победы».

14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни. Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

До этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Основные акценты этого плана уже понятны, но украинский президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна, добавил советник главы офиса.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.