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Алиев назвал «далекими от реальности» предложения Пашиняна о подписании мирного договора

Алиев: предложения Еревана по мирному договору далеки от реальности

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Об этом сообщает ТАСС.

Алиев назвал такие инициативы «далекими от реальности».

Речь идет о предложениях, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ в Москве и ранее. Он заявлял, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в октябре несмотря на то, что готовность документа оценивается в 80%.

Пашинян рассказал о согласованных в проекте соглашения принципиальных вопросах, которые могут стать крепким фундаментом для мира между странами. К ним относятся обоюдное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и подтверждение отсутствия территориальных претензий с обещанием не выдвигать их в будущем. Кроме того, стороны должны соблюдать принцип неприменения силы и угрозы силой, договориться о невмешательстве во внутренние дела друг друга и установлении дипломатических отношений.

8 октября президент Азербайджана Алиев заявил, что мирный договор с Арменией будет подписан, «когда все согласуем».

Ранее помощник президента РФ Ушаков рассказал о роли России в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

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