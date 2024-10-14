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Венгрия поддержала предложение Борреля по Украине

Сийярто: Венгрия предложение Борреля по добровольным взносам в ЕС для Украины

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AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о добровольных взносах странами ЕС в Европейский фонд мира для компенсации поставок оружия Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Верховный представитель выдвинул предложение делать взносы на добровольной основе. Мы именно к этому и призывали 2,5 года», — сказал Сийярто.

Он отметил, что сказал Боррелю, что Венгрия поддерживает взносы на добровольной основе.

При этом, по словам Сийярто, на Будапешт было оказано давление по поводу того, чтобы были выплачены €6 млрд из Европейского фонда мира тем, кто отправил свое оружие Украине.

«Мы по-прежнему этого не позволяем», — добавил министр.

Накануне сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине с целью обхода позиции Венгрии, которая выступает против. По данным Bloomberg, Европейская служба внешних связей хочет таким образом предпринять попытку обойти механизм единогласной поддержки помощи Киеву со стороны стран-членов ЕС.

Ранее Венгрия выступила за завершение конфликта на Украине.

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