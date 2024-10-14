Песков высказался о возможной поездке Путина на саммит G20

Президент России Владимир Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки», или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, пишет ТАСС.

«Нет, когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Саммит G20 пройдет в Бразилии 18-19 ноября.

Песков также сообщал, что контактов о возможной встрече Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) не велось, однако глава государства открыт к контактам.

А 25 сентября пресс-секретарь президента России заявил, что на текущий момент встреча всех лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН нереалистична. При этом он подчеркнул, что Путин остается открытым для контактов с «пятеркой» СБ ООН, в которую входят Соединенные Штаты.

Ранее в Кремле объяснили, почему сейчас невозможно вести переговоры с США по ядерному оружию.