В Кремле рассказали, к чему приведут масштабные учения ядерных сил НАТО в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что масштабные учения ядерных сил Североатлантического альянса в Европе, начавшиеся 14 октября, не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшей напряженности. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«В условиях «горячей войны», которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», — сказал представитель Кремля.

В Североатлантическом альянсе информировали, что 14 октября на севере Европы начинаются учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). Они пройдут в основном в Великобритании, Бельгии и Нидерландах, а также в Северном море и продлятся две недели.

В учениях «Стойкий полдень» будут задействованы 2000 военнослужащих с восьми авиабаз и различные типы самолетов.

В рамках маневров, которые проводятся уже более десяти лет, имитируются действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом учения не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов.

Ранее аналитик назвал цель ядерных учений НАТО.