Китай завершил военные учения у Тайваня

Армия Китая завершила учения вокруг Тайваня. Об этом заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си, передает РИА Новости.

«Восточная зона боевого командования НОАК успешно завершила 14 октября учения», — подчеркнул он.

По словам Ли Си, в рамках учений была проверена готовность армии к интегрированным совместным операциям.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Отмечалось, что китайская армия и военно-морские силы, как и два года назад после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, «практикуются в окружении Тайваня».

При этом армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова.

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

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