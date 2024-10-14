Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пекин на переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — прокомментировали визит в министерстве обороны России.

В Китае Белоусова встретила рота почетного караула под звуки оркестра. В ходе церемонии российского коллегу поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь, после чего состоялся торжественный марш и Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

До этого Белоусов заявил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%. С таким заявлением он выступил, заседая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине в качестве первого вице-премьера.

Ранее Лавров заявил, что Китай и Россия нужны друг другу.