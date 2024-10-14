МИД Украины отреагировал на слова Джареда Лето о выступлении в России

Министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительными для граждан страны слова американского актера и певца Джареда Лето о желании выступить в России. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в МИД Украины.

В министерстве отметили, что для России якобы «не может быть никакого умиротворения».

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал поклонникам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

Ранее экс-глава НАТО назвал верным стремление наладить отношения с Россией после холодной войны.