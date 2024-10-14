В Германии прокомментировали завершение поставок военной помощи Украине

Отказ Германии предоставлять в распоряжение ВСУ военную технику стал серьезным ударом по позициям Украины, она уже проиграла войну. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Все кончено… Она (Украина – прим. ред.) проиграла войну», — отметил он.

13 октября журнал Bild сообщил, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. По его данным, после отправки Киеву 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков.

Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и другой подобной техники.

Также сообщалось, что немецкое минобороны потеряло веру в то, что украинские войска смогут добиться успеха в зоне СВО и занять территории, занятые ВС РФ.

В минобороны Германии полагают, что ВСУ в условиях истощения живой силы могут надеяться только на то, что распутица замедлит продвижение российских войск. При этом ведомство не знает, как наступление ВС РФ в принципе можно остановить.

Ранее сообщалось, что Байден планирует посетить Германию в конце октября.