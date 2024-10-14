Тайвань развернул противокорабельные ракеты на фоне военных учений Китая

Армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в упомянутом порту заметили как минимум две установки с четырьмя противокорабельными ракетами в каждой. Вооружение было установлено вертикально, это может свидетельствовать о том, что ракетные комплексы приведены в боевую готовность.

До этого в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера говорилось, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с проведением армией Китая военных учений вокруг Тайваня.

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

Ранее Лавров обвинил Запад в умышленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.