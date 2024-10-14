В Киеве считают пустыми слова Запада о «победе» на Украине

Украинские чиновники и военнослужащие недовольны тем, что западные лидеры заявляют о возможности победы Украины, но ничего для этого не делают. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Президент (США Джо. – Прим. ред.) Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но не оказывают достаточной поддержки, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и солдаты», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский запросил больше оружия и гарантии безопасности в рамках так называемого «плана победы», направленного на прекращение конфликта на выгодных для Украины условиях.

Администрация Байдена отреагировала «вяло» на план, а также на просьбы разрешить ВСУ бить вглубь России западным оружием, пишет газета.

До этого Зеленский заявлял, что Киев ждет от Запада «сигнала решимости» по вопросу разрешения ударов ВСУ вглубь территории России западным оружием и дальнейшего предоставления помощи.

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