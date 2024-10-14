Задержанный вблизи митинга Трампа вооруженный мужчина, вероятно, является его сторонником

Задержанный за попытку провезти оружие на мероприятие с участием бывшего президента Дональда Трампа житель Лас-Вегаса Вем Миллер, вероятно, является его сторонником. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал ABC News.

По имеющимся данным, в социальных сетях Миллера содержатся указания на то, что он поддерживает Трампа и ранее посещал национальный съезд Республиканской партии США.

После своего задержания Миллер не высказывал никаких угроз в адрес бывшего президента. Правоохранители также не нашли у него каких-либо материалов, в которых содержались угрозы Трампу.

Миллера задержали 12 октября в Калифорнии рядом с местом проведения митинга Трампа. При нем был заряженный дробовик. Инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности бывшего президента. Мужчину отпустили под залог в размере $5 тыс.

Сам Миллер категорически отверг обвинение в подготовке покушения на Трампа.

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.