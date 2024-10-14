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Бывший советник Кучмы заявил, что Зеленский провоцирует начало третьей мировой войны

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский может развязать третью мировую войну

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны. Такое мнение высказал на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, украинский лидер полностью утратил ощущение реальности, он считает себя безнаказанным.

«Зеленский реально провоцирует начало третьей мировой войны своими действиями», — сказал Соскин.

10 октября глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал «мирный план» Владимира Зеленского дорогой в пропасть. Первым пунктом этого плана является вступление Украины в НАТО. Зеленский уверен, что это «первый шаг к миру».

По мнению Смирнова, любые попытки втянуть Киев в альянс делают более реалистичным перспективу исчезновения Украины как государства и приближают начало третьей мировой войны.

Незадолго до этого в США оценили «план победы» Зеленского. План предполагает участие третьих стран в достижении поставленных целей.

Ранее посол Мирошник заявил, что Зеленский получил еще одну звонкую «оплеуху».

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