Байден поздравил выживших в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил японскую организацию выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» с получением Нобелевской премии мира, но умолчал о роли Вашингтона в этой трагедии. Заявление опубликовано на сайте президента США.

«От имени США я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось. Мы также поздравляем Японию с этим признанием непоколебимой приверженности предотвращению использования ядерного оружия», — говорится в сообщении.

11 октября Нобелевскую премию мира за 2024 год решили присудить Nihon Hidankyo — японской организации выживших после бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. В заявлении сказано, что ассоциация была удостоена награды за «усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира» и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда не должны применять против людей.

На следующий день премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии предвыборной кампании о стремлении создать мир без ядерного оружия напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, прямо заявив, что атомные бомбы на японские города сбросили США.

Ранее Байден сообщил о готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО.