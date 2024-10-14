Вооруженный мужчина рядом с митингом Трампа имел при себе несколько паспортов

Вооруженный мужчина, которого задержали в Калифорнии рядом с местом, где проходил митинг Дональда Трампа, имел при себе несколько паспортов и водительских прав на разные имена. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко.

По словам шерифа, на машине мужчины был «явно поддельный номерной знак», что побудило департамент провести дополнительное расследование.

13 октября сообщалось, что полиция задержала 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера, пытавшегося попасть на митинг Трампа с заряженным дробовиком. Инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности бывшего президента. Миллера отпустили под залог в размере $5 тыс.

На следующий день шериф округа Риверсайд штата Калифорния Чад Бьянко заявил, что предотвращена третья попытка покушения на Трампа.

Ранее в ФБР не нашли в инциденте с вооруженным человеком попытки покушения на Трампа.