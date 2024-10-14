Задержанный в Калифорнии с оружием мужчина заявил, что не готовил покушение на Трампа

49-летний житель Лас-Вегаса Вем Миллер, который был задержан за попытку провезти оружие на мероприятие с участием бывшего президента Дональда Трампа, отверг обвинение в подготовке покушения на политика. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, он является артистом и последним человеком, который мог бы принести любое насилие и вред. Мужчина заявил, что был шокирован обвинением в возможной попытке покушения на экс-главу Белого дома.

Миллера задержали 12 октября в Калифорнии рядом с местом проведения митинга Трампа. При нем был заряженный дробовик. Инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности бывшего президента. Мужчину отпустили под залог в размере $5 тыс.

Шериф округа Риверсайд Чад Бьянко заявил, что была предотвращена третья попытка покушения на Трампа.

В свою очередь, в ФБР не нашли в инциденте с вооруженным человеком попытки покушения на политика.

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.