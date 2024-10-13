Стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов

Отношения между администрацией президента США Джо Байдена и командой вице-президента Камалы Харрис, которая участвует в президентской гонке от Демократической партии, становятся все более напряженными по мере приближения выборов. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, команда Байдена хочет помочь Харрис одержать победу на ноябрьских выборах, однако многие из окружения президента недовольны тем, что его вынудили отказаться от переизбрания.

В статье отмечается, что Белый дом не обеспечивает должной координации действий с кампанией Харрис. Так, недавняя пресс-конференция Байдена совпала с важным выступлением Харрис в Мичигане, что привело к снижению внимания к ее речи в американских СМИ. Более того, расхождения в позициях стали очевидными, когда Байден похвалил губернатора Флориды Рона Десантиса вскоре после того, как Харрис подвергла его критике.

Кроме того, в Белом доме недовольны переходом некоторых сотрудников администрации в предвыборный штаб Харрис, считая их поступок нелояльным.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Харрис пытается дистанцироваться от непопулярного Байдена, однако не может объяснить, чем ее политика будет отличаться от шагов нынешней администрации президента.

Ранее Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис.