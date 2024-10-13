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Украинцам обещали показать «план победы» в ближайшие дни

Подоляк заявил, что «план победы» Зеленского покажут украинцам в ближайшие дни

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Efrem Lukatsky/AP

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского планируют показать украинцам в ближайшие дни. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна.ua».

«Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно», — сказал он, отметив, что гражданам важно понимать, на каком этапе конфликт и что делают украинские власти для его урегулирования.

По его мнению, Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который, подчеркнул Подоляк, касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного».

Основные акценты этого плана уже понятны, но украинский президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна, добавил советник главы офиса лидера страны.

Накануне Подоляк сообщал, что западных партнеров Украины ознакомили с конкретными деталями этого плана.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.

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