Карибские страны намерены потребовать у Британии репарации за работорговлю

Страны Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить минимум £206 млрд репараций ($269 млрд) за ущерб от работорговли. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября.

В сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.

В сентябре 2022 года агентство Reuters писало, что вступление короля Карла III на британский престол подтолкнет политиков и активистов в бывших колониях Карибского бассейна к новым призывам лишить монарха статуса главы государства и требовать от Лондона выплаты репараций за рабство. В 2021 году правительство Ямайки уже объявляло о планах требовать от Великобритании компенсацию за работорговлю.

Ранее лидер Гаити потребовал репараций от Франции.