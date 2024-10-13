Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карибские страны намерены потребовать у Британии репарации за работорговлю

Daily Mail: 15 стран Карибского бассейна потребуют от Британии репарации

close
Pexels

Страны Карибского бассейна могут потребовать от Великобритании выплатить минимум £206 млрд репараций ($269 млрд) за ущерб от работорговли. Об этом пишет газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, группа из 15 правительств стран Карибского бассейна единогласно согласилась рассмотреть вопрос о выплате репараций на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября.

В сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.

В сентябре 2022 года агентство Reuters писало, что вступление короля Карла III на британский престол подтолкнет политиков и активистов в бывших колониях Карибского бассейна к новым призывам лишить монарха статуса главы государства и требовать от Лондона выплаты репараций за рабство. В 2021 году правительство Ямайки уже объявляло о планах требовать от Великобритании компенсацию за работорговлю.

Ранее лидер Гаити потребовал репараций от Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами