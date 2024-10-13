Байден планирует посетить Германию на следующей неделе

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана «Милтон». После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Планирование «прощального» визита президента США перед выборами в стране на высшем уровне в Берлин уже ведется за кулисами в правительстве и органах безопасности Германии.

По данным Spiegel, в текущем календаре на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Программа запланированного визита существенно сократилась, но по-прежнему планируется, что американский президент будет награжден Большим крестом за заслуги перед немецко-американской дружбой.

Ранее в Кремле прокомментировали отмену поездки Байдена в Германию.