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Байден планирует посетить Германию на следующей неделе

Spiegel: Байден планирует визит в Берлин на следующей неделе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана «Милтон». После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Планирование «прощального» визита президента США перед выборами в стране на высшем уровне в Берлин уже ведется за кулисами в правительстве и органах безопасности Германии.

По данным Spiegel, в текущем календаре на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Программа запланированного визита существенно сократилась, но по-прежнему планируется, что американский президент будет награжден Большим крестом за заслуги перед немецко-американской дружбой.

Ранее в Кремле прокомментировали отмену поездки Байдена в Германию.

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