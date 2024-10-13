Украинские журналисты выступили с публичным обращением к Зеленскому

Комиссия по журналистской этике выступила с публичным обращением к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с усилением давления на СМИ в стране. Об этом говорится на сайте комиссии.

«Комиссия по журналистской этике публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению давления на работу журналистов на Украине», — говорится в обращении к главе государства.

9 октября украинское издание «Украинская правда» заявило о том, что представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского давят на редакцию, пытаясь вмешаться в деятельность этого СМИ.

Сообщалось, что советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин запретил чиновникам и представителям силовых структур общаться с журналистами газеты «Украинская правда».

10 октября мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал открытое обращение «Украинской правды», обвинившей офис президента в давлении на журналистов издания. Глава города заявил о недопустимости давления на СМИ со стороны властей, назвав «тревожным сигналом» ситуацию с «Украинской правдой». Он добавил, что подобные случаи негативно влияют на имидж всей страны.

Ранее в МИД высказались о разгуле цензуры в США.