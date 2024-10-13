Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские журналисты выступили с публичным обращением к Зеленскому

Украинские журналисты обратились к Зеленскому из-за давления на СМИ в стране

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Комиссия по журналистской этике выступила с публичным обращением к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с усилением давления на СМИ в стране. Об этом говорится на сайте комиссии.

«Комиссия по журналистской этике публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению давления на работу журналистов на Украине», — говорится в обращении к главе государства.

9 октября украинское издание «Украинская правда» заявило о том, что представители офиса украинского лидера Владимира Зеленского давят на редакцию, пытаясь вмешаться в деятельность этого СМИ.

Сообщалось, что советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин запретил чиновникам и представителям силовых структур общаться с журналистами газеты «Украинская правда».

10 октября мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал открытое обращение «Украинской правды», обвинившей офис президента в давлении на журналистов издания. Глава города заявил о недопустимости давления на СМИ со стороны властей, назвав «тревожным сигналом» ситуацию с «Украинской правдой». Он добавил, что подобные случаи негативно влияют на имидж всей страны.

Ранее в МИД высказались о разгуле цензуры в США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами