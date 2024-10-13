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Польского премьера раскритиковали за намерение остановить предоставление убежища

Правозащитники раскритиковали Туска за планы остановить предоставление убежища

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Правозащитная организация Amnesty International (AI) раскритиковала премьер-министра Польши Дональда Туска за намерение приостановить процесс предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление польского отделения AI.

«Мы хотели бы напомнить премьер-министру Дональду Туску, что право на убежище является правом человека», — сказано в сообщении организации.

В Amnesty International подчеркнули, что необоснованное приостановление этого права неприемлемо и в числе прочего противоречит Женевской конвенции и Всеобщей декларации прав человека. В организации напомнили, что в соответствии с международными нормами любой человек имеет право обратиться за международной защитой, спасаясь от преследования в своей стране.

12 октября Туск заявил, что польские власти не будут поддерживать европейский пакт о релокации мигрантов.

Перед этим Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот. Этот план подвергся критике со стороны ряда стран, в частности Венгрии и Польши, которые возражали против любых требований по приему мигрантов, считая их стратегической ошибкой.

Ранее Туск предложил усилить забор на границе с Белоруссией.

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