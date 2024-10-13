Медведев высказался о «плане победы» Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.

«Безумный наркоублюдок громогласно заявил о наличии у него «плана победы» из одного пункта: «Приглашение Киева в НАТО», — написал Медведев.

По его мнению, нетрудно представить, что в дальнейшем члены Североатлантического альянса «подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию», а через 10 лет выбросят ее «на помойку».

9 октября Зеленский на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил, что основным пунктом его «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

Глава государства планировал представить свой «план победы» на встрече контактной группы по обороне в немецком Рамштайне. Однако 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который движется на Флориду. Без американского президента запланированную на 12 октября встречу лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменили вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского пообещали показать «план победы» украинцам.