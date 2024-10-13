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Иран мог напасть на Израиль вместе с ХАМАС в прошлом году

NYT: в ХАМАС пытались убедить Иран присоединиться к атаке на Израиль 7 октября

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС пыталось убедить Иран принять непосредственное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Секретные документы показывают, что ХАМАС пытался убедить Иран присоединиться к атаке 7 октября», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что движение ХАМАС отложило реализацию плана, пытаясь убедить Иран и «Хезболлу» принять в ней участие. Изначально предполагалось, что операция начнется осенью 2022 года.

Как пишет NYT, неназванный высокопоставленный иранский командир сообщил ХАМАС, что Иран и «Хезболла» в целом поддерживают палестинцев, однако им нужно больше времени на подготовку.

В итоге, говорится в материале, ХАМАС был уверен в общей поддержке своих союзников, но пришел к выводу, что «придется действовать без их полного участия».

До этого американская газета The Washington Post писала, что палестинское исламистское движение ХАМАС разработало три плана нападения на Израиль, которое состоялось 7 октября 2023 года, на основе более 17 тысяч фотоснимков.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

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