Стало известно, разделяют ли позицию Трампа по Украине в «колеблющихся» штатах

Риторику кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа по Украине поддерживают 50% респондентов в «колеблющихся» штатах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

При этом позицию по Украине оппонента Трампа на выборах, вице-президента Камалы Харрис поддержали 39% опрошенных. Также у Трампа перевес по риторике на тему Ближнего Востока: 48% против 33%.

Внешняя политика — это не приоритет для американских избирателей, подчеркивает WSJ. Они обращают внимание на миграцию, экономику и безопасность границ.

8 октября Трамп раскритиковал выделение Вашингтоном почти $300 млрд на помощь Киеву на фоне стихийного бедствия в стране. По словам Трампа, США вложили почти $300 млрд на Украину, и при этом администрация президента Джо Байдена предлагает пострадавшим от сильнейшего урагана американцам всего по $750 на экстренные нужды.

Кроме того, Трамп заявил, что пострадавшая в ходе конфликта с Израилем Газа может стать «одним из лучших мест в мире». Живущие там палестинцы не сделали достаточно, чтобы воспользоваться выгодным географическим положением, добавил он.

«Колеблющиеся» штаты важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса. Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Избиратели выберут 47-го президента.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».