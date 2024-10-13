Германии необходимо восстановить прерванные дипломатические каналы с Россией. Об этом заявила группа авторов, среди которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман (партия «Зеленых»), в статье для Frankfurter Rundschau.

«Правительства столкнулись с вызовом и должны подготовиться к переговорам: чтобы достичь переговоров, дипломатические каналы, которые были прерваны, должны быть восстановлены», — отмечается в публикации.

Авторы также подчеркнули, что поставки оружия Киеву и санкции против РФ «не привели к успеху».

«Напротив. Экономический и политический ущерб больше для стран блокады, чем для России. Путин стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее. И Россия не изолирована на международном уровне», — отметили они.

Эксперт Александр Либман заявлял немецкому изданию Focus, что санкции Запада не сумели остановить или разрушить экономику России после начала специальной военной операции на Украине, как на это надеялись лидеры Европейского союза и стран НАТО. Также он подчеркнул, что полностью исключить Россию из мировой экономической системы невозможно из-за большой роли Москвы в поставках ресурсов по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Германии недовольны планами разместить ракеты США против России.