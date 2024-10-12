Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Врач Харрис подтвердил, что у нее отличное здоровье в преддверии выборов

close
Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил ее «превосходное состояние здоровья» в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету, последний медицинский осмотр политика проводился в апреле, и в ходе него не было выявлено никаких отклонений. Симмонс отметил, что 59-летняя Харрис поддерживает активный образ жизни и придерживается «очень здорового питания». Кроме того, в течение последних трех лет она проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, которой страдает политик. Врач также указал, что Харрис не курит и употребляет алкоголь только в умеренных количествах.

10 октября газета The Wall Street Journal писала, что Харрис пытается дистанцироваться от непопулярного главы государства Джо Байдена, однако не может объяснить, чем ее политика будет отличаться от шагов нынешней администрации президента.

Ранее экс-глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от участия в новых дебатах с Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами