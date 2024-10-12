Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил ее «превосходное состояние здоровья» в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету, последний медицинский осмотр политика проводился в апреле, и в ходе него не было выявлено никаких отклонений. Симмонс отметил, что 59-летняя Харрис поддерживает активный образ жизни и придерживается «очень здорового питания». Кроме того, в течение последних трех лет она проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, которой страдает политик. Врач также указал, что Харрис не курит и употребляет алкоголь только в умеренных количествах.

10 октября газета The Wall Street Journal писала, что Харрис пытается дистанцироваться от непопулярного главы государства Джо Байдена, однако не может объяснить, чем ее политика будет отличаться от шагов нынешней администрации президента.

Ранее экс-глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от участия в новых дебатах с Харрис.