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Джонсон раскрыл первоначальный план Британии по помощи Украине

Джонсон: Лондон в начале СВО хотел помочь Киеву подготовкой партизан и агентов

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Ammar Awad/Reuters

Соединенное Королевство не планировало помогать украинским властям в Киеве после начала СВО, написал экс-премьер страны Борис Джонсон в своих мемуарах. Их цитирует «Лента.ру».

По его словам, Лондон планировал поддерживать сопротивление.

«Мы исходили из того, что разрозненные украинские силы будут находиться там, пытаясь сделать Украину неуправляемой для русских, нарушая российские линии снабжения, устраивая засады, когда [российские военные] бы отдыхали в барах, и стреляли бы им в затылок», — пояснил политик.

Он добавил, что тогда генералитет страны не видел смысла предоставлять Украине полномасштабную военную помощь, так как «было уже поздно».

В мемуарах Джонсон также удивился тому, что его считают виновным в срыве переговоров Москвы и Киева в 2022 году. По его словам, такая оценка распространена в Германии и других странах, однако украинские власти не собирались соглашаться на российские условия. Он отметил, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский договорился о мирной сделке на тех условиях, он бы не просидел в президентском кресле более пяти минут.

Ранее Джонсон признался в любви к России.

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