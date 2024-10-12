Глава Дагестана пообещал поддержку Керимову после угроз Кадырова

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку в трудное время сенатору-миллиардеру Сулейману Керимову. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Меликова.

«Дагестан всегда поддержит Сулеймана Керимова в трудную минуту», — сказал Меликов.

В частности, он поблагодарил Керимова за реконструкцию парка в Махачкале.

«Все дела Сулеймана Абусаидовича Керимова идут от чистого сердца... Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — отметил глава республики.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации». Он утверждает, что у него есть свидетели заказа и даже сумма. Теперь Кадыров объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.

Ранее власти Ингушетии назвали провокацией призывы брить чеченцев за слова Кадырова.