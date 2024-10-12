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Слуцкий обвинил НАТО в ядерной эскалации

Слуцкий: НАТО не удастся запугать РФ показом ядерной мощи

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Petrov Sergey/Global Look Press

Попытка НАТО запугать Россию демонстрацией своей ядерной мощи не приведет к ожидаемому Западом результату. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению Слуцкого, Североатлантический альянс встал на путь ядерной эскалации: 14 октября пройдут учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия. Их цель, как заявил новый генсек НАТО Марк Рютте — «демонстрация готовности ответить на угрозы Кремля».

Вступая в заочную полемику с Рютте, Слуцкий отметил, что Россия не разбрасывается «угрозами», а «совершенствует ядерную доктрину в ответ на наращивание агрессии со стороны Запада и военно-финансовую накачку режима ядерного террориста Зеленского».

«Реакция России на любой шаг Запада, угрожающий нашей национальной безопасности, последует незамедлительно», — заявил Слуцкий.

О ежегодных авиационных учениях НАТО Steadfast Noon по обращению с ядерным оружием стало известно 10 октября. Где именно они пройдут, не уточняется.

Двухнедельные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») проводятся уже более десяти лет. В них участвуют десятки самолетов как ядерных, так и неядерных стран НАТО и имитируют действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом маневры не предполагают задействование настоящих ядерных боезарядов.

Ранее аналитик назвал цель ядерных учений НАТО.

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