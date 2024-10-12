Атака ВСУ на территорию Курской области мало что изменила в глазах Запада, в ней не было никакой целесообразности. Об этом заявил бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман, передает Telegraph.

«С политической точки зрения наступление в Курской области мало что изменило в глазах Вашингтона и Европы. Я по-прежнему не убежден в том, что это было стратегически целесообразно», — подчеркнул он.

По словам Формана, продвижение ВС РФ в Курской области ускорилось, что отражает неудовлетворительное положение ВСУ в регионе.

12 октября сообщалось, что экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику в Курской области.

В российском оборонном ведомстве добавили, что пехота и бронетехника украинской армии были поражены авиационными ракетами.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.