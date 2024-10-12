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Лукашенко рассказал, как Белоруссия справилась с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС

Лукашенко: Белоруссия почти без помощи справилась с последствиями аварии на ЧАЭС

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна практически без помощи других государств справилась с последствиями катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, Белоруссия справилась с последствиями «вселенской техногенной катастрофы» своими руками и своим умом, соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания.

Белорусский лидер отметил, что было реализовано шесть масштабных государственных программ, в рамках которых на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС за более чем 30 лет было направлено свыше $23 млрд бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных.

Лукашенко отметил, что власти страны поступили верно, приняв решение о возрождении чернобыльских территорий. Для этого были подключены ученые, посредством экспериментов они нашли способы получать чистую продукцию с этой земли.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Белоруссии. Радиоактивное загрязнение затронуло всю территорию страны, больше всего пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области.

Ранее сообщалось, что Украина усилит оборону в приграничной зоне у Чернобыльской АЭС.

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